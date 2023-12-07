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Особняки в Canton Santa Cruz, Коста-Рика

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1 объект найдено
Особняк 5 спален в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Особняк 5 спален
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Perched on the "Gold Coast" of Central America with a commanding view of one of Costa Rica's…
€2,78 млн
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Параметры недвижимости в Canton Santa Cruz, Коста-Рика

недорогая
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