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Дома в Canton Hojancha, Коста-Рика

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Monte Romo, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Monte Romo, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
**Ферма на вершине холма Альтос-де-Сокорро**: Расположенная в прохладных горах Оханча, эта с…
$995,000
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Параметры недвижимости в Canton Hojancha, Коста-Рика

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