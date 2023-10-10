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Коммерческая недвижимость с видом на море в Лусака, Замбия

3 объекта найдено
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Площадь 116 м²
Продается бизнес площадью 116 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. У объекта ест…
€1,07 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Площадь 148 м²
Продается бизнес площадью 148 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. Недвижимость …
€2,10 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Коммерческая с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Площадь 241 м²
Продается бизнес площадью 241 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€1,99 млн
Realting.com
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