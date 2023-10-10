Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Замбия
  4. Лусака
  5. Гостиницы, отели

Отели в Лусака, Замбия

коммерческая недвижимость
6
Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель в Лусака, Замбия
Отель
Лусака, Замбия
Площадь 1 500 м²
Продается отель площадью 1500 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
€3,55 млн
Realting.com
Перейти