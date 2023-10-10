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Коммерческая недвижимость в Lusaka District, Замбия

Лусака
6
6 объектов найдено
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Площадь 116 м²
Продается бизнес площадью 116 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. У объекта ест…
€1,07 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Лусака, Замбия
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лусака, Замбия
Площадь 148 м²
Продается бизнес площадью 148 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. Недвижимость …
€2,10 млн
Коммерческая с парковкой в Лусака, Замбия
Коммерческая с парковкой
Лусака, Замбия
Площадь 219 м²
Продается бизнес площадью 219 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К недвижим…
€2,41 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море в Лусака, Замбия
Коммерческая с парковкой, с видом на море
Лусака, Замбия
Площадь 241 м²
Продается бизнес площадью 241 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€1,99 млн
Коммерческая в Лусака, Замбия
Коммерческая
Лусака, Замбия
Площадь 736 м²
Продается бизнес площадью 736 кв.м В Ларнаке. Недвижимость продается с мебелью
€750,000
Отель в Лусака, Замбия
Отель
Лусака, Замбия
Площадь 1 500 м²
Продается отель площадью 1500 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
€3,55 млн
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