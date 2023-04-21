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Коммерческая недвижимость с видом на море в ОАЭ

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4 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Ras, ОАЭ
Коммерческая 1 комната
Ras, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 90,000
Julphar Towers — многофункциональный жилой комплекс, выгодно расположенный на берегу г…
Коммерческая 10 спален в Ras, ОАЭ
Коммерческая 10 спален
Ras, ОАЭ
10 Количество комнат 10 ванных комнат 1 858 м²
€ 1,650,000
всего 10 вилл Каждая вилла представляет собой зал с 3 спальнями. 4 туалет Кухня Каждая в…
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
87 м² 11 Этаж
€ 207,765
Являясь специалистом по территории в Jumeirah Lake Tower, мы с гордостью предлагаем Вам это…
Другое в Абу-Даби, ОАЭ
Другое
Абу-Даби, ОАЭ
15 502 м² Количество этажей 29
€ 51,280,000
Остров Реем - это естественный остров, расположенный в 600 метрах от северо-восточного побер…

Регионы с недвижимостью на продажу

Дубай
Ras
Рас-эль-Хайма
Абу-Даби
Абу-Даби
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