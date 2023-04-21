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Другое с видом на море в ОАЭ

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Другое в Абу-Даби, ОАЭ
Другое
Абу-Даби, ОАЭ
15 502 м² Количество этажей 29
€ 51,280,000
Остров Реем - это естественный остров, расположенный в 600 метрах от северо-восточного побер…

Регионы с недвижимостью на продажу

Абу-Даби
Абу-Даби
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