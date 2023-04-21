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Продажа офисных помещений в ОАЭ

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4 объекта найдено
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
100 м² 10/10 Этаж
€ 300,699
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
87 м² 11 Этаж
€ 207,765
Являясь специалистом по территории в Jumeirah Lake Tower, мы с гордостью предлагаем Вам это…
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
346 м² 23 Этаж
€ 4,170,600
Являясь специалистом по району в центре Бурдж-Халифа, мы рады предложить в…
Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
80 м² 12 Этаж
€ 201,579
• Размер: 857 квадратных футов • Полностью оборудованный офис< br>• Пол…

Регионы с недвижимостью на продажу

Дубай
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