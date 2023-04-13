Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай

Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Дубае, ОАЭ

Дубай
11
1 объект найдено
Коммерческая 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Коммерческая 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 279 м² Количество этажей 2
€ 300,000
Закрытый комплекс в Дубае, в Jebel Ali Village природа, отдых и яркая космополитическая жизн…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти