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Купить производственное здание в Дубае, ОАЭ

Дубай
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1 объект найдено
Производствов Дубай, ОАЭ
Производство
Дубай, ОАЭ
3 866 м² 2/2 Этаж
€ 2,560,208
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

недорогая
элитное
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