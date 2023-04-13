Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Гостиницы, отели

Купить отель с бассейном в Дубае, ОАЭ

Дубай
3
Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офисв Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
87 м² 11 Этаж
€ 205,354
Являясь специалистом по территории в Jumeirah Lake Tower, мы с гордостью предлагаем Вам это…
Ресторан, кафев Дубай, ОАЭ
Ресторан, кафе
Дубай, ОАЭ
2 738 м² 24/24 Этаж
€ 1,062,082
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Производствов Дубай, ОАЭ
Производство
Дубай, ОАЭ
3 866 м² 2/2 Этаж
€ 2,560,208
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческая 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Коммерческая 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 279 м² Количество этажей 2
€ 296,518
Закрытый комплекс в Дубае, в Jebel Ali Village природа, отдых и яркая космополитическая жизн…
Другоев Абу-Даби, ОАЭ
Другое
Абу-Даби, ОАЭ
15 502 м² Количество этажей 29
€ 46,400,504
Остров Реем - это естественный остров, расположенный в 600 метрах от северо-восточного побер…
Коммерческаяв Ras, ОАЭ
Коммерческая
Ras, ОАЭ
€ 2,976,423
Наш клиент предглагет динамичную инвестициону строиность располеннум в сальном. Объект комме…
Готовый бизнесв Дубай, ОАЭ
Готовый бизнес
Дубай, ОАЭ
23 м²
€ 200,957
ROVE CITY WALK – лучшая возможность для инвестиций в отельные номера в Дубае! Престиж…
Офисв Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
346 м² 23 Этаж
€ 4,122,193
Являясь специалистом по району в центре Бурдж-Халифа, мы рады предложить в…
Отельв Дубай, ОАЭ
Отель
Дубай, ОАЭ
45 м²
€ 366,021
Являясь региональным специалистом в Business Bay, мы рады предложить вам э…
Офисв Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
80 м² 12 Этаж
€ 199,239
• Размер: 857 квадратных футов • Полностью оборудованный офис< br>• Пол…
Офисв Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
100 м² 10/10 Этаж
€ 299,272
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческая 1 комнатав Ras, ОАЭ
Коммерческая 1 комната
Ras, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 89,239
Julphar Towers — многофункциональный жилой комплекс, выгодно расположенный на берегу г…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти