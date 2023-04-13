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Купить отель в Дубае, ОАЭ

Дубай
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3 объекта найдено
Отель 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Отель 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 117 м² 7 Этаж
€ 891,008
Являясь региональным специалистом в Business Bay, Key One Realty Group с го…
Отель 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Отель 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 80 м² 5 Этаж
€ 329,615
Являясь специалистом по району в Jumeirah Lake Towers, мы рады предложить …
Отельв Дубай, ОАЭ
Отель
Дубай, ОАЭ
45 м²
€ 370,319
Являясь региональным специалистом в Business Bay, мы рады предложить вам э…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

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