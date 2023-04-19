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Купить коммерческую недвижимость в Затока, Украина

1 объект найдено
Коммерческаяв Затока, Украина
Коммерческая
Затока, Украина
243 м²
€ 124,828
Комплекс зданий и сооружений в первой линии от моря. (Договор купли-продажи) Место распол…
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