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Коммерческая недвижимость в Закарпатская область, Украина

2 объекта найдено
Коммерческая в Свалявка, Украина
Коммерческая
Свалявка, Украина
Площадь 2 618 м²
  ПРОДАЖА САНАТОРИЯ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ. Оздоровительный санаторный бальнеологический …
€951,249
Магазин в Ужгород, Украина
Магазин
Ужгород, Украина
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
     Помещение магазина-кафе является отдельным зданием, недавно построенным как коммерче…
€350,000
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