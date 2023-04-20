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Купить магазин в Ужгородский район, Украина

Uzhhorod city community
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1 объект найдено
Магазинв Ужгород, Украина
Магазин
Ужгород, Украина
345 м² Количество этажей 1
€ 350,000
     Помещение магазина-кафе является отдельным зданием, недавно построенн…
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