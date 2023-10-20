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Коммерческая недвижимость в Tomashpil Urban Hromada, Украина

1 объект найдено
Коммерческая в Пеньковка, Украина
Коммерческая
Пеньковка, Украина
Маршрутный элеватор, Винницкая область   🌾 Основные показатели элеватора:   Год …
€8,97 млн
Realting.com
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