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Купить коммерческую недвижимость в Теплодар, Украина

1 объект найдено
Коммерческаяв Теплодар, Украина
Коммерческая
Теплодар, Украина
8 500 м²
€ 774,479
№3063. . . Предлагаем к продаже промышленную базу в г. Теплодар. Общая …
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