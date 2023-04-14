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Украина
Одесская область
Odeskiy rayon
Tairove Settlement Council
Купить коммерческую недвижимость в Tairove Settlement Council, Украина
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29 объектов найдено
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Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
55 м²
€ 43,431
18032 Предлагается к продаже помещение в жилом массиве Радужный. Общая …
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
25 м²
€ 20,811
17849 Предлагаем к продаже коммерческое помещение в жилом комплексе Ра…
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
47 м²
€ 28,954
17327 Продажа помещение в жилом комплексе "Массив Радужный". Общая пло…
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
38 м²
€ 27,145
17308 Продаётся помещение на цокольном этаже для коммерции. Общая площ…
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
20 м²
€ 11,763
17277 Продается офис на Таирова. Перепланирован в две комнаты. Общая пл…
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
32 м²
€ 26,240
17079 Продам коммерческое помещение в жилом массиве Радужный. Общая пло…
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
52 м²
€ 49,765
15820. Продам свой салон красоты. Возможна продажа с арендаторами. Обща…
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
38 м²
€ 27,145
14701 Продам коммерческое помещение на 38 кв.м. на Таирова. С отдельным…
Коммерческая
Лиманка, Украина
1 633 м²
€ 1,945,359
13946 Продаётся особняк в Совиньоне-2. Бизнес-вариант под частную школ…
Коммерческая
Лиманка, Украина
€ 83,243
11733. В Царском селе-2 на ул. Александровская\пр-т Жукова, продается …
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
51 м²
€ 49,765
10515 Продам салон красоты. Общая площадь 51 кв.м. Салон полностью с р…
Коммерческая
Таирово, Украина
€ 447,885
10342. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Зеленый Гай…
Коммерческая
Лиманка, Украина
1 100 м²
€ 597,180
10144. . . Предлагаем к продаже новое, отдельно стоящее, 2-х этажное зд…
Коммерческая
Таирово, Украина
€ 226,205
10120. . . Предлагаем к продаже земельный участок в р-не Бурлачей Балки…
Коммерческая
Таирово, Украина
€ 190,012
10123. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Зеленый Гай…
Коммерческая
Лиманка, Украина
740 м²
€ 642,421
9209. . . Предлагаем к продаже 3-х этажную гостиницу в Царском селе. Об…
Коммерческая
Лиманка, Украина
64 м²
€ 11,582
8910 Предлагаю вашему вниманию большое помещение в Червоном Хуторе. Общ…
Коммерческая
Лиманка, Украина
1 115 м²
€ 551,939
7992. . . Предлагаем к продаже 4-х этажное, отдельно стоящее, здание-до…
Коммерческая
Лиманка, Украина
€ 280,494
7857. . . Предлагаем к продаже земельный участок в Черноморке. Общая пл…
Коммерческая
Лиманка, Украина
34 м²
€ 16,287
7767. Продажа 1-комнатная квартира в новом жилом комплексе вблизи Таиро…
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
57 м²
€ 36,193
№6948. . . . Продаю офисное помещение в новом доме на Таирова. Общая пл…
Коммерческая
Лиманка, Украина
€ 135,723
№6916 Продаю фасадный участок в Черноморке под любой вид деятельности. …
Коммерческая
Лиманка, Украина
€ 144,771
№5965. Продам земельный участок в Черноморке 2. Общая площадь участка 1…
Коммерческая
Лиманка, Украина
942 м²
€ 235,253
3553. Предлагаем к продаже новый отдельностоящий склад в жилом массиве…
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
401 м²
€ 515,746
№1415. . . Предлагаем к продаже фасадное помещение в новом жилом компле…
Коммерческая
Лиманка, Украина
€ 27,145
№1199. . . Предлагаем к продаже участок в Царском селе. Общая площадь 2…
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
Количество этажей 8
€ 518,732
Бизнес Центр "Ильичевская Жемчужина". Весь 4-й этаж. Под офис или другой вид деятельности. …
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
19 800 м²
€ 1,764,395
Одесса, ж/м Черноморка. Складской комплекс расположен в непосредственной близости г.Одесса,…
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
€ 995,300
Для размещения причально-складских сооружений. Предлагается к развитию участок 1,14 га на…
Параметры недвижимости в Tairove Settlement Council, Украина
с бассейном
недорогая
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