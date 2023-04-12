Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина

Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Украине

рестораны
13
отели
13
офисы
87
производственные здания
9
инвестиционная недвижимость
4
склады
9
магазины
37
4 объекта найдено
Отель 20 комнатв Одесса, Украина
Отель 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат 1 000 м²
€ 1,099,268
Вилла Неаполь. Вилла Неаполь представляет собой великолепное здание с небольшим тихим дворик…
Отель 17 комнатв Одесса, Украина
Отель 17 комнат
Одесса, Украина
17 Количество комнат 1 000 м²
€ 1,465,691
Отель в Аркадии.Отдельно стоящее здание, общей площадью 1000 кв.м. Участок 8 соток. Вилла Ве…
Коммерческая 20 комнатв Одесса, Украина
Коммерческая 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат 700 м²
€ 641,240
Киевская тасса, 2 клеверный мост, въезд в Нерубайское , 700 м от трассы, цех по разливу воды…
Коммерческая 6 комнатв Одесса, Украина
Коммерческая 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат 90 м²
€ 73,285
Помещение 90кв м на первом этаже под коммерческую деятельность! Очень проходное место! Свой…

Регионы с недвижимостью на продажу

в Лысянка
в Затока
в Кировоградская область
в Теплодар
в Донецкая область
в Южное
в Овидиополь
в Херсонская область
в Черноморск
в Черкасская область
в Закарпатская область
в Измаильская городская община
в Мариуполь
в Салганский сельский совет
в Херсон
в Суворовский район
в Lisyanska selischna gromada
в Bazar yanska silska rada
в Киевская область
в Овидиопольский поселковый совет

Параметры недвижимости в Украине

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти