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Коммерческая недвижимость в Шабовский сельский совет, Украина

1 объект найдено
Коммерческая в Шабовский сельский совет, Украина
Коммерческая
Шабовский сельский совет, Украина
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Общая площадь помещения - 1700 кв.м. Расположено на 27 сотках в с. Салганы. Рядом большой за…
€80,395
Realting.com
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