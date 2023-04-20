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Купить коммерческую недвижимость в Салганский сельский совет, Украина

1 объект найдено
Коммерческаяв Салганы, Украина
Коммерческая
Салганы, Украина
1 700 м² Количество этажей 1
€ 77,613
Общая площадь помещения - 1700 кв.м. Расположено на 27 сотках в с. Салганы. Рядом большой за…
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