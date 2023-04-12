Украина
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Украине
Новые дома в Украине
Все новостройки в Украине
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Украине
Жилая
Квартира в Украине
Дом в Украине
Коттедж
Земельные участки в Украине
Элитная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Украине
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Украине
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Ресторан, кафе
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Рестораны, кафе
Купить ресторан с бассейном в Украине
коммерческая недвижимость
1169
отели
13
офисы
87
производственные здания
9
инвестиционная недвижимость
4
склады
9
магазины
37
Ресторан, кафе
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Одесса, Украина
33 м²
€ 27,024
14629 Отличное помещение под салон красоты, косметологию или барбершоп.…
Коммерческая
Одесса, Украина
2 000 м²
€ 293,138
12721. Отдельно стоящее здание на ул. Черноморского казачества. Общая п…
Офис 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
26 м²
€ 14,382
Бельэтажное офисное помещение, дворовое, площадью 26,2 м с 2 окнами во двор.По факту 32,4 м.…
Коммерческая
Одесса, Украина
122 м²
€ 412,226
9102. . . Предлагаем к продаже фасадное помещение, в отдельно стоящем з…
Коммерческая
Одесса, Украина
927 м²
€ 375,583
10344. . . Предлагаем к продаже производственно-складские помещения на …
Коммерческая 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
20 м²
€ 27,482
Место в паркинге с кладовкой 5 кв.м. в ЖК "Лимнос"
Коммерческая
Одесса, Украина
420 м²
€ 549,634
№3528. . . Предлагаем к продаже фасадное 2-х этажное здание рядом с пар…
Коммерческая
Одесса, Украина
1 100 м²
€ 3,206,200
Отдельно стоящее здание под офис, медцентр и др. 10 соток земли (госакт). Очень много кабине…
Офис 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат
600 м²
€ 8,245
Действующий банк. Отдельно стоящее здание в 3 этажах из стекла и бетона. Цена 350 грн./м
Коммерческая
Одесса, Украина
15 764 м²
€ 2,381,748
Производственно- складской комплекс, 15 764 кв.м. Состоит из складов,цехов арматуры и формо…
Коммерческая
Одесса, Украина
1 160 м²
€ 558,795
7493 Предлагаем к продаже здание на ближней Молдаванке в р-не Преображе…
Коммерческая
Одесса, Украина
60 м²
€ 32,062
Общая площадь - 58 кв.м. Здание полностью отреставрировано внутри и снаружи. Фасад на Черном…
Регионы с недвижимостью на продажу
в Karolino-Buhaz Rural Council
в Николаевская область
в Uzhhorod city community
в Лысянка
в Затока
в Кировоградская область
в Теплодар
в Донецкая область
в Южное
в Овидиополь
в Херсонская область
в Черноморск
в Черкасская область
в Закарпатская область
в Измаильская городская община
в Мариуполь
в Салганский сельский совет
в Херсон
в Суворовский район
в Lisyanska selischna gromada
Параметры недвижимости в Украине
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты