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Коммерческая недвижимость в Ренийская городская община, Украина

2 объекта найдено
Коммерческая в Рени, Украина
Коммерческая
Рени, Украина
€ 899,110
2200 га, Одесская область, Ренийский р-н. Продаются корпоративные права преприятия. Текщие…
Коммерческая в Рени, Украина
Коммерческая
Рени, Украина
€ 771,963
Комплекс - Терминал «Д» - состоит из складских купольных складов для напольного хранения сып…
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