Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Одесская область
  4. Измаильский район
  5. Ренийская городская община
  6. Рени

Купить коммерческую недвижимость в Рени, Украина

2 объекта найдено
Коммерческаяв Рени, Украина
Коммерческая
Рени, Украина
€ 902,040
2200 га, Одесская область, Ренийский р-н. Продаются корпоративные права преприятия. Текщие…
Коммерческаяв Рени, Украина
Коммерческая
Рени, Украина
€ 774,479
Комплекс - Терминал «Д» - состоит из складских купольных складов для напольного хранения сып…
Realting.com
Перейти