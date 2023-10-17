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Готовый бизнес в Украине

Закарпатская область
3
Готовый бизнес В архив
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3 объекта найдено
Готовый бизнес с видом на горы в Турья Пасека, Украина
Готовый бизнес с видом на горы
Турья Пасека, Украина
Площадь 18 000 м²
Active tubing park (Dream Park Carpathians) A land plot of 1.8 hectares 900 meters from t…
€312,663
Готовый бизнес с видом на горы в Поляна, Украина
Готовый бизнес с видом на горы
Поляна, Украина
Площадь 1 000 000 м²
Количество этажей 1
Ski Resort Vedmezha is on sale and awaits a new owner! https://www.facebook.com/vedmezha.…
€2,37 млн
Готовый бизнес в Закарпатская область, Украина
Готовый бизнес
Закарпатская область, Украина
Площадь 1 000 000 м²
Количество этажей 1
Ski Resort 'Polianski.ua' is on sale and awaits a new owner to celebrate the cold season ski…
€1,61 млн

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