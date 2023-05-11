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Коммерческая недвижимость в Подольский район, Украина

4 объекта найдено
Коммерческая в Подольск, Украина
Коммерческая
Подольск, Украина
Площадь 6 000 м²
€ 427,949
Коммерческая в Подольский район, Украина
Коммерческая
Подольский район, Украина
Площадь 5 000 м²
€ 564,529
Коммерческая в Подольск, Украина
Коммерческая
Подольск, Украина
Площадь 1 000 м²
€ 346,001
Коммерческая в Белино, Украина
Коммерческая
Белино, Украина
Площадь 1 800 м²
€ 136,580
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