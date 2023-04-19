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Купить коммерческую недвижимость в Подольск, Украина

2 объекта найдено
Коммерческаяв Подольск, Украина
Коммерческая
Подольск, Украина
6 000 м²
€ 428,241
10169. . . Предлагаем к продаже зерно перерабатывающее предприятие в г.…
Коммерческаяв Подольск, Украина
Коммерческая
Подольск, Украина
1 000 м²
€ 346,238
Завод расположен на территории 0,6 Га (госакт) в городе Котовск. Право собственности на все …
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