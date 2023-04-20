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Купить коммерческую недвижимость в Овидиополь, Украина

1 объект найдено
Коммерческая 8 комнатв Овидиополь, Украина
Коммерческая 8 комнат
Овидиополь, Украина
8 Количество комнат 181 м² Количество этажей 1
€ 12,756
Отдельностоящее здание, общая площадь - 181 кв.м. Территориально расположено на ул.Одесская,…
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