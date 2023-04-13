Украина
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Украине
Новые дома в Украине
Все новостройки в Украине
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Украине
Жилая
Квартира в Украине
Дом в Украине
Коттедж
Земельные участки в Украине
Элитная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Украине
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Украине
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Одесская область
Odeskiy rayon
Купить коммерческую недвижимость в Odeskiy rayon, Украина
Tairove Settlement Council
29
Нерубайский сельский совет
18
Молодежненский сельский совет
6
Великодолинский поселковый совет
3
Великодолинское
3
Дальницкий сельский совет
2
Барабойский сельский совет
1
Овидиополь
1
Овидиопольский поселковый совет
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
117 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
55 м²
€ 43,647
18032 Предлагается к продаже помещение в жилом массиве Радужный. Общая …
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
25 м²
€ 20,914
17849 Предлагаем к продаже коммерческое помещение в жилом комплексе Ра…
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
47 м²
€ 29,098
17327 Продажа помещение в жилом комплексе "Массив Радужный". Общая пло…
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
38 м²
€ 27,279
17308 Продаётся помещение на цокольном этаже для коммерции. Общая площ…
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
20 м²
€ 11,821
17277 Продается офис на Таирова. Перепланирован в две комнаты. Общая пл…
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
32 м²
€ 26,370
17079 Продам коммерческое помещение в жилом массиве Радужный. Общая пло…
Коммерческая
Хлебодарское, Украина
1 100 м²
€ 2,727,918
16779 Предлагаем к продаже готовый бизнес в Хлебодарском. Работающий б…
Коммерческая
Фонтанка, Украина
160 м²
€ 154,582
16575 Предлагаем к продаже коммерческое помещение в жилом комплексе Ав…
Коммерческая
Авангард, Украина
180 м²
€ 316,438
16417 Продам помещение в Авангарде. Состоит из 3-х холодильных камер вм…
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
52 м²
€ 50,012
15820. Продам свой салон красоты. Возможна продажа с арендаторами. Обща…
Коммерческая
Фонтанка, Украина
86 м²
€ 74,563
16327. Продам нежилое помещение 86 кв.м. Закрытый охраняемый кооперати…
Коммерческая
Нерубайское, Украина
6 200 м²
€ 3,637,224
16256 Продается Станция Усатово. Участок площадью 6 га. На территории е…
Коммерческая
Нерубайское, Украина
6 200 м²
€ 3,637,224
151936 Продается действующее предприятие Одесса-Усатово-Окружная дорога…
Коммерческая
Авангард, Украина
€ 363,722
15218 Продаётся участок на ул. Объездная дорога, рядом с Двумя Столба…
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
38 м²
€ 27,279
14701 Продам коммерческое помещение на 38 кв.м. на Таирова. С отдельным…
Коммерческая
Авангард, Украина
90 м²
€ 45,465
14087 Продается просторное помещение для бизнеса в жилом комплексе "Авс…
Коммерческая
Лиманка, Украина
1 633 м²
€ 1,955,008
13946 Продаётся особняк в Совиньоне-2. Бизнес-вариант под частную школ…
Коммерческая
Холодная Балка, Украина
€ 126,394
9328. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Холодная Бал…
Коммерческая
Выгода, Украина
2 482 м²
€ 372,815
13052. Промышленная база. В собственности строения 2.480 м.кв., участок…
Коммерческая
Фонтанка, Украина
1 700 м²
€ 563,770
12743. Объект с фасадом на дорогу Одесса-Южный, месторасположение с вид…
Коммерческая
Лиманка, Украина
€ 83,656
11733. В Царском селе-2 на ул. Александровская\пр-т Жукова, продается …
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
51 м²
€ 50,012
10515 Продам салон красоты. Общая площадь 51 кв.м. Салон полностью с р…
Коммерческая
Таирово, Украина
€ 450,106
10342. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Зеленый Гай…
Коммерческая
Прилиманское, Украина
€ 140,942
10326. . . Предлагаем к продаже земельный участок в Прилиманском. Общая…
Коммерческая
Фонтанка, Украина
€ 745,631
10314. . . Предлагаем к продаже земельный участок в Фонтанке. Общая пло…
Коммерческая
Нерубайское, Украина
€ 254,606
10322. . . Предлагаем к продаже земельный участок в р-не Клеверного мос…
Коммерческая
Лиманка, Украина
1 100 м²
€ 600,142
10144. . . Предлагаем к продаже новое, отдельно стоящее, 2-х этажное зд…
Коммерческая
Таирово, Украина
€ 227,327
10120. . . Предлагаем к продаже земельный участок в р-не Бурлачей Балки…
Коммерческая
Таирово, Украина
€ 190,954
10123. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Зеленый Гай…
Коммерческая
Сухой Лиман, Украина
3 156 м²
€ 345,536
10025. . . Предлагаем к продаже имущественный комплекс в Сухом Лимане. …
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в Odeskiy rayon, Украина
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты