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Коммерческая недвижимость с бассейном в Одесса, Украина

4 объекта найдено
Отель 20 комнат в Одесса, Украина
Отель 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат 1 000 м²
€ 1,078,440
Вилла Неаполь. Вилла Неаполь представляет собой великолепное здание с небольшим тихим дворик…
Отель 17 комнат в Одесса, Украина
Отель 17 комнат
Одесса, Украина
17 Количество комнат 1 000 м²
€ 1,437,920
Отель в Аркадии.Отдельно стоящее здание, общей площадью 1000 кв.м. Участок 8 соток. Вилла Ве…
Коммерческая 20 комнат в Одесса, Украина
Коммерческая 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат 700 м²
€ 629,090
Киевская тасса, 2 клеверный мост, въезд в Нерубайское , 700 м от трассы, цех по разливу воды…
Коммерческая 6 комнат в Одесса, Украина
Коммерческая 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат 90 м²
€ 71,896
Помещение 90кв м на первом этаже под коммерческую деятельность! Очень проходное место! Свой…
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