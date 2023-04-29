Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Одесская область
  4. Одесса
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость с бассейном в Одесса, Украина

Инвестиционная В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
3 200 м² Количество этажей 1
€ 476,311
Доходность объекта - 8,7 % в год. Общая площадь комплекса - 3200 кв.м. Имущественный комп…
Офис 20 комнат в Одесса, Украина
Офис 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат 600 м²
€ 8,088
Действующий банк. Отдельно стоящее здание в 3 этажах из стекла и бетона. Цена 350 грн./м
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
482 м²
€ 1,078,440
8770. . . Предлагаем к продаже действующий ресторан в оживленном центре…
Отель 24 комнаты в Одесса, Украина
Отель 24 комнаты
Одесса, Украина
24 Количество комнат 1 580 м²
€ 1,159,323
Современная гостиница 1580м2., построенная в 2010 году, расположена в центре курортного рай…
Коммерческая в Лиманка, Украина
Коммерческая
Лиманка, Украина
€ 143,792
№5965. Продам земельный участок в Черноморке 2. Общая площадь участка 1…
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
25 м²
€ 35,948
Помещение свободного назначения расположено фасадом к Преображенскому парку. Со свои входом …
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
82 м²
€ 70,099
16538. Продам фасадное помещение 82 кв.м под кафе ул. Пушкинская\район …
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
1 396 м²
€ 1,213,245
№5352. . . .Предлагаем к продаже автосалон с мойкой и боксами под СТО и…
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
211 м²
€ 323,532
№3534. Просторный зал, площадью 130 кв.м. Выполнены работы по укреплени…
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
138 м²
€ 124,919
8428. . . Предлагаем к продаже коммерческое помещение в статусном торго…
Коммерческая в Выгода, Украина
Коммерческая
Выгода, Украина
100 м²
€ 341,506
7999. . . Предлагаем к продаже действующую нефтеперерабатывающую базу в…
Отель в Одесса, Украина
Отель
Одесса, Украина
450 м²
€ 440,363
Коттедж, 4 уровня, в тихом месте Аркадии, на берегу моря. Прямой собственный спуск к морю, …
Realting.com
Перейти