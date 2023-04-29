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Инвестиционная недвижимость в Одесса, Украина

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4 объекта найдено
Инвестиционная в Одесса, Украина
Инвестиционная
Одесса, Украина
€ 1,078,440
База отдыха, бывший пионерский лагерь 400 м. от моря, парк и постройки. Есть подсобные помещ…
Инвестиционная 100 комнат в Одесса, Украина
Инвестиционная 100 комнат
Одесса, Украина
100 Количество комнат 9 040 м²
€ 584,155
9-ти этажный санаторный комплекс на 250 мест, недостроен, частная собственность, зарегистрир…
Инвестиционная 20 комнат в Одесса, Украина
Инвестиционная 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат 524 м²
€ 170,753
Целостный имущественный комплекс 524м2. Состоит из цеха,склада,кухни,подвала,туалета,летнего…
Инвестиционная 50 комнат в Одесса, Украина
Инвестиционная 50 комнат
Одесса, Украина
50 Количество комнат 1 400 м²
€ 1,258,180
Новая современная база отдыха на самом берегу моря в популярном курорте под Одессой, построе…
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