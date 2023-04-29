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Отели с бассейном в Одесса, Украина

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2 объекта найдено
Отель 20 комнат в Одесса, Украина
Отель 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат 1 000 м²
€ 1,078,440
Вилла Неаполь. Вилла Неаполь представляет собой великолепное здание с небольшим тихим дворик…
Отель 17 комнат в Одесса, Украина
Отель 17 комнат
Одесса, Украина
17 Количество комнат 1 000 м²
€ 1,437,920
Отель в Аркадии.Отдельно стоящее здание, общей площадью 1000 кв.м. Участок 8 соток. Вилла Ве…
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