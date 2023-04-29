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Отели в Одесса, Украина

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12 объектов найдено
Отель 24 комнаты в Одесса, Украина
Отель 24 комнаты
Одесса, Украина
24 Количество комнат 1 580 м²
€ 1,159,323
Современная гостиница 1580м2., построенная в 2010 году, расположена в центре курортного рай…
Отель 40 комнат в Одесса, Украина
Отель 40 комнат
Одесса, Украина
40 Количество комнат 1 911 м²
€ 1,348,050
Действующая гостиница. 32 номера, банкетный зал, сауна, парковка. Евроремонт
Отель 7 комнат в Одесса, Украина
Отель 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат 355 м²
€ 161,766
Самое сердце города. Фасадная парадная на Гаванную. Мини-отель состоит из 5 номеров, из них …
Отель 20 комнат в Одесса, Украина
Отель 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат 1 000 м²
€ 1,078,440
Вилла Неаполь. Вилла Неаполь представляет собой великолепное здание с небольшим тихим дворик…
Отель 17 комнат в Одесса, Украина
Отель 17 комнат
Одесса, Украина
17 Количество комнат 1 000 м²
€ 1,437,920
Отель в Аркадии.Отдельно стоящее здание, общей площадью 1000 кв.м. Участок 8 соток. Вилла Ве…
Отель 25 комнат в Одесса, Украина
Отель 25 комнат
Одесса, Украина
25 Количество комнат 500 м²
€ 1,168,310
Новый апарт-отель в самом центре города. Стильный, красивый. в лучших традициях классических…
Отель 30 комнат в Одесса, Украина
Отель 30 комнат
Одесса, Украина
30 Количество комнат 626 м²
€ 584,155
Отдельно стоящее 2-х этажное здание после капитальной реконструкции 2015 года. 1 этаж- автом…
Отель 25 комнат в Одесса, Украина
Отель 25 комнат
Одесса, Украина
25 Количество комнат 1 185 м²
€ 1,078,440
Отдельно стоящее сдание под любой вид деятельности
Отель в Одесса, Украина
Отель
Одесса, Украина
920 м²
€ 853,765
3-х эт. здание нежилой фонд, на 7,26 соток с ГА и СПС на мини отель, предлагать под бизнес …
Отель в Одесса, Украина
Отель
Одесса, Украина
450 м²
€ 440,363
Коттедж, 4 уровня, в тихом месте Аркадии, на берегу моря. Прямой собственный спуск к морю, …
Отель в Одесса, Украина
Отель
Одесса, Украина
560 м²
€ 718,960
Мини - отель в центре города, 8 номеров и офисное помещение 115 кв.м. Дорогой ремонт. "начин…
Отель 5 комнат в Одесса, Украина
Отель 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 200 м²
€ 440,363
Бельгийка в центре города, мини-отель на 5 номеров. Дорогой ремонт, "начинка". Действующий б…
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