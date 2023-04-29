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Склады в Одесская область, Украина

Одесса
9
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9 объектов найдено
Склад 1 комната в Одесса, Украина
Склад 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 640 м²
€ 1,438
складское помещение 540 кв.м, высота потолков 4 м, рампа, бытовые помещения (душевые, санузл…
Склад 1 комната в Одесса, Украина
Склад 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 880 м²
€ 1,977
складские помещения 300, 330 и 880 кв.м на террирории целостного имущественного комплекса, с…
Склад 1 комната в Одесса, Украина
Склад 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 660 м²
€ 1,078
подвальное складское помещение 460 + 200 кв.м, рампа, подъемник на 1,5 т, напряжение 380, по…
Склад 65 комнат в Одесса, Украина
Склад 65 комнат
Одесса, Украина
65 Количество комнат 9 000 м²
€ 1,797,400
ул Овидиопольская дуга Моторная Действующее оффисно-складской комплекс На охраняемой терри…
Склад 4 комнаты в Одесса, Украина
Склад 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 630 м²
€ 449,350
р-н Клеверного моста, земля 1,311 га. Ангар 540 кв.м. Помещение 70 кв.м. с 3 кабинетами
Склад 2 комнаты в Одесса, Украина
Склад 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 14 400 м²
€ 3,594,800
земельный участок 4 га под строительство складского терминала с офисными зданиями (есть два …
Склад 4 комнаты в Одесса, Украина
Склад 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 303 м²
€ 89,870
Фасадное помещение
Склад 17 комнат в Одесса, Украина
Склад 17 комнат
Одесса, Украина
17 Количество комнат 451 м²
€ 179,740
Отдельно стоящее здание с хорошей транспортной развязкой, с парковочными местами. Подходит п…
Склад 1 комната в Одесса, Украина
Склад 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 11 м²
€ 6,291
Бельэтажное складское помещение 11,3 м с подвалом под нип площадью11,1 м. Входная дверь кова…
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