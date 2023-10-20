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Готовый бизнес в Одесская область, Украина

коммерческая недвижимость
1157
рестораны
13
отели
12
офисы
85
производственные здания
9
инвестиционная недвижимость
4
склады
9
магазины
34
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