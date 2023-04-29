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Продажа офисных помещений в Одесская область, Украина
Одесса
85
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85 объектов найдено
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Офис 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
40 м²
1/4 Этаж
€ 14,598
Старі ціни на останні приміщення! Попільня, будь-який вид діяльності! Вашій увазі пропонуют…
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
111 м²
€ 125,818
ЖК 4-я Жемчужина. Продается готовый бизнес "Детский центр развития" с мебелью и техникой. Мо…
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
140 м²
€ 899
Офис на 2 этаже с самостоятельным входом с арки, в настоящее время три фасадных кабинета объ…
Офис 10 комнат
Одесса, Украина
10 Количество комнат
977 м²
€ 746,325
49-я Жемчужина, первый этаж, помещение под коммерцию
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
163 м²
€ 1,465
Двухуровневый офис в комплексе Наполеон-Жозефина. Офис находится на 10-11 этажах, где открыв…
Офис 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат
600 м²
€ 8,088
Действующий банк. Отдельно стоящее здание в 3 этажах из стекла и бетона. Цена 350 грн./м
Офис 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат
250 м²
€ 2,247
апартаменты под офис, 2 санузла, 3 большие террасы Цена 2500$ за месяц.+коммунальные
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
100 м²
€ 1,348
стильный современный офис, дорогая мебель и отделка, балкон, ресепшн, сигнализация, лестница…
Офис 10 комнат
Одесса, Украина
10 Количество комнат
196 м²
€ 3,145
великолепный офис - салон, два этажа, фасадные витринные окна и вход, на первом этаже торгов…
Офис 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат
250 м²
€ 1,348
Офис после ремонтав отдельностоящем фасадном здании. Возможна аренда двух этажей - цена 6 у.…
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
101 м²
€ 899
Дворовой офис ,свежий ремонт, свой огороженный двор
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
84 м²
€ 899
Великолепное помещение под офис или магазин в престижном и элитном месте, двухстороннее, три…
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
310 м²
€ 2,696
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
124 м²
€ 1,258
Ремонт делают под арендаторов
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
130 м²
€ 1,078
Дворовой офис в жилом доме, 4 кабинета, свой огороженный дворик, место для машины 1200 у е
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
107 м²
€ 989
Очень достойный офисв очень хорошем состоянии. кабинета, кухня, 2 с/узла, 2 входа. Сигнализ…
Офис 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат
220 м²
€ 2,696
Офис представительского класса. Дорогой ремонт, Предметы интерьера, кухня, 2 с/у, камин
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
100 м²
€ 1,438
Можно снять 60 м, 80 м или 100 м. Уместен торг. Есть паркоместа
Офис 12 комнат
Одесса, Украина
12 Количество комнат
365 м²
€ 1,977
Сдается офисное помещение на Дерибасовской 2 этажа. Возможна сдача по частям. Под любой вид …
Офис 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
115 м²
€ 1,034
отдельный вход с улицы через арку. 3 отдельных кабинета и кухня- переговорная, из которой т…
Офис 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат
350 м²
€ 1,618
Готовый фасадный офис в 2-х уровнях, цоколь и бельэтаж. Фасад на Елисаветинскую. Ремонт, мож…
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
109 м²
€ 1,213
Аренда под любой вид деятельности, двухуровневый
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
75 м²
€ 14,379
Помещение под офис, ремонт в процессе
Офис
Одесса, Украина
98 м²
€ 116,831
Общая 98 кв.м. , 1 этаж - 48 кв.м. Большой светлый зал, санузел, кабинет, два входа - фасадн…
Офис 8 комнат
Одесса, Украина
8 Количество комнат
300 м²
€ 148,286
Просторный офис в Приморском районе, рядом отличная транспортная развязка. Кабинетная систем…
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
221 м²
€ 148,286
Фасадное помещение с дворповым входом, 3 больших зала по 60 кв.м + 8 кв.м кабинет, 4 с/у
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
120 м²
€ 80,883
ЖК Антарктика Нежилой фонд 2 этаж 16 этажного современного дома. 2 уровня (2-3 этаж) 120 кв…
Офис 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
63 м²
€ 107,844
Офис 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
197 м²
€ 59,314
Новый дом. Сдан. Нежилой фонд. Светлое помещение в цоколе, 4 отдельных кабинета, остекленная…
Офис 11 комнат
Одесса, Украина
11 Количество комнат
300 м²
€ 188,727
Двухуровневое помещение под бизнес. Отличная локация - 500 м от ЖД вокзала (Одесса-Главная),…
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