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Производство 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат
1 200 м²
€ 629,090
Двухэтажное производство, цоколь 200кв.м - под склад, 2 этажа по 500кв.м. Под любое промышле…
Производство 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат
200 м²
€ 1,168,310
Отдельностоящяя ферма со свим озером, домиком для отдыха, есть чесовня, баня. Хоз постройка…
Производство
Одесса, Украина
570 м²
€ 611,116
Отдельно стоящее здание многоцелевого назначения с евроремонтом и правильными документами
Производство
Одесса, Украина
3 185 м²
€ 404,415
Производственно-складская база с ремонтными цехами и административными помещениями, участок …
Производство
Одесса, Украина
2 790 м²
€ 763,895
Комплекс нежилых помещений свободного назначения под любой вид деятельности (складские, прои…
Производство
Одесса, Украина
4 780 м²
€ 1,797,400
Производственные, складские, офисные помещения с Ж/Д веткой. Госакт с цлевым назначением - п…
Производство
Одесса, Украина
13 500 м²
€ 4,942,850
Комплекс зданий на видном, проходном месте. Под любой вид деятельности. Крепкий, добротный о…
Производство 25 комнат
Одесса, Украина
25 Количество комнат
2 376 м²
€ 871,739
Гостиница, размещена в трехэтажном здании с пентхаузом. Размер здания 42х15 метров, общая п…
Производство 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
€ 224,675
Действующая ферма с животными в с.Ширяево. 2 га земли, 5 корпусов: 840м2 с животными 250 г…
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