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Одесса
4
Инвестиционная
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4 объекта найдено
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Инвестиционная
Одесса, Украина
€ 1,078,440
База отдыха, бывший пионерский лагерь 400 м. от моря, парк и постройки. Есть подсобные помещ…
Инвестиционная 100 комнат
Одесса, Украина
100 Количество комнат
9 040 м²
€ 584,155
9-ти этажный санаторный комплекс на 250 мест, недостроен, частная собственность, зарегистрир…
Инвестиционная 20 комнат
Одесса, Украина
20 Количество комнат
524 м²
€ 170,753
Целостный имущественный комплекс 524м2. Состоит из цеха,склада,кухни,подвала,туалета,летнего…
Инвестиционная 50 комнат
Одесса, Украина
50 Количество комнат
1 400 м²
€ 1,258,180
Новая современная база отдыха на самом берегу моря в популярном курорте под Одессой, построе…
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