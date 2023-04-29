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Коммерческая недвижимость в Одесса, Украина
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1 021 объект найдено
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Коммерческая
Одесса, Украина
220 м²
€ 718,960
18204. Продаётся фасадное помещение в центре города. Общая площадь 220м…
Коммерческая
Одесса, Украина
540 м²
€ 448,451
18205 Продаётся помещение в центре города. Общая площадь 540м², 2 уров…
Коммерческая
Одесса, Украина
130 м²
€ 210,296
18208 Продаётся фасадное помещение в центре города. Общая площадь 130м…
Коммерческая
Одесса, Украина
95 м²
€ 85,377
18210 Продаётся помещение в новом доме. Жилой комплекс "ITown" на ул. …
Коммерческая
Одесса, Украина
147 м²
€ 107,844
18189 Предлагается к продаже помещения на ул. Приморская. Общая площад…
Коммерческая
Одесса, Украина
70 м²
€ 35,947
18192 Предлагается к продаже фасадное помещение на ул. Балковская. Общ…
Коммерческая
Одесса, Украина
3 789 м²
€ 6,290,900
18198 Продаётся здание в центре города. 10 этажей, общая площадь 3789м…
Коммерческая
Одесса, Украина
95 м²
€ 71,896
18156 Предлагаем к продаже 4-комнатную квартиру в Жилом комплексе "Ака…
Коммерческая
Одесса, Украина
22 м²
€ 21,569
18129. Предлагается к аренде фасадное помещение на Молдаванке. Общая пл…
Коммерческая
Одесса, Украина
24 м²
€ 18,873
18130. Продаётся помещение в Крыжановке в новом жилом комплексе "Smart …
Коммерческая
Одесса, Украина
35 м²
€ 30,556
18132 Предлагается к продаже фасадное помещение в Крыжановке. Новый…
Коммерческая
Одесса, Украина
148 м²
€ 134,985
18043 Продаётся помещение в новом доме в Аркадии. Общая площадь 148 кв…
Коммерческая
Одесса, Украина
165 м²
€ 152,779
18047. Продаётся помещение в новом доме в Аркадии. Общая площадь 165 кв…
Коммерческая
Одесса, Украина
50 м²
€ 31,455
18053 Предлагается к продаже помещение в новом жилом комплексе в Смарт …
Коммерческая
Одесса, Украина
39 м²
€ 31,814
18028 Продаётся помещение в жилом комплексе "Солнечный" на Фонтане. Об…
Коммерческая
Одесса, Украина
115 м²
€ 89,870
18029. Продаётся помещение на Фонтане. Общая площадь 115 кв.м. Просторн…
Коммерческая
Одесса, Украина
154 м²
€ 143,792
17922. Предлагаем к продаже коммерческое помещение возле парка Шевченко…
Коммерческая
Одесса, Украина
165 м²
€ 141,995
17934. Продаётся помещение кафе/ресторана на ул. Дерибасовская. Полност…
Коммерческая
Одесса, Украина
62 м²
€ 22,468
17935 Продаётся помещение на Черёмушках. МАФ общей площадью 62 кв.м…
Коммерческая
Одесса, Украина
412 м²
€ 718,960
17914. Продаётся помещение в центре города. Общая площадь 412 кв.м, фас…
Коммерческая
Одесса, Украина
65 м²
€ 85,377
17847 Предлагаем к продаже помещение на улице Тираспольской. Состоит и…
Коммерческая
Одесса, Украина
62 м²
€ 64,706
17797 Предлагаем к продаже офис на проспекте Шевченко. В помещении сде…
Коммерческая
Одесса, Украина
177 м²
€ 269,610
17799 Предлагаем к продаже салон красоты на улице Маршала Говорова. Са…
Коммерческая
Одесса, Украина
133 м²
€ 112,338
17793 Предлагаем к продаже офисное помещение на Пушкинской. Офис состо…
Коммерческая
Одесса, Украина
63 м²
€ 98,857
17751 Предлагаем к продаже салон красоты на Французском бульваре. Сало…
Коммерческая
Одесса, Украина
65 м²
€ 44,036
17752. Продам помещение на Радостной. Дом сдан. Фасадный вход. Панорамн…
Коммерческая
Одесса, Украина
52 м²
€ 40,442
17756. Предлагается к продаже помещение в жилом комплексе Комфорт Холл.…
Коммерческая
Одесса, Украина
70 м²
€ 64,706
17630.Продам офис в центре на Жуковского/ Екатерининская, дворовой вход…
Коммерческая
Одесса, Украина
4 000 м²
€ 763,895
17608 В продаже комплекс зданий и сооружений свободного назначения. Иде…
Коммерческая
Одесса, Украина
85 м²
€ 49,429
17590 Продается квартира-офис в доме на Педагогической. Есть отдельный …
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