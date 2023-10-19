Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Украина
  4. Молодежненский сельский совет

Коммерческая недвижимость в Молодежненский сельский совет, Украина

6 объектов найдено
Коммерческая в Молодёжное, Украина
Коммерческая
Молодёжное, Украина
Площадь 56 м²
Помещение общей площадью 56,34 кв.м.  Свободная планировка.  Свой фасадный вход. Идеально по…
€31,031
Коммерческая в Молодёжное, Украина
Коммерческая
Молодёжное, Украина
Площадь 43 м²
Помещение общей площадью 43,89 кв.м.  Свободная планировка.  Свой фасадный вход. Идеально по…
€24,198
Коммерческая в Молодёжное, Украина
Коммерческая
Молодёжное, Украина
Площадь 700 м²
Общая площадь 700 кв.м. Расположено на участке 12 соток (госакт) в закрытом кооперативе на б…
€142,343
Коммерческая в Молодёжное, Украина
Коммерческая
Молодёжное, Украина
с. Ново Бугово. УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖЕЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНВ…
€1,42 млн
Коммерческая в Молодёжное, Украина
Коммерческая
Молодёжное, Украина
Площадь 4 272 м²
Объект расположен на земельном участке площадью 1,41га, Участок граничит с территорией Ильич…
€2,37 млн
Коммерческая в Молодёжное, Украина
Коммерческая
Молодёжное, Украина
Площадь 256 м²
Расположено на 1-м уровне нового жилого комплекса в с. Молодежное. Фасадный вход. Дом сдан.…
€94,895
Realting.com
Перейти