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Продажа офисных помещений в Киеве, Украина

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2 объекта найдено
Офис 1 комната в Киев, Украина
Офис 1 комната
Киев, Украина
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Этаж 6/20
€ 46,076
Офис 3 комнаты в Печерский район, Украина
Офис 3 комнаты
Печерский район, Украина
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 9
€ 43,817
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