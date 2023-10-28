Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Украина
  4. Киев
  5. Гостиницы, отели

Отели в Киеве, Украина

коммерческая недвижимость
7
офисы
3
Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 40 м²
16416 Продам офисное помещение в жилом комплексе Апельсин. В помещении …
€52,033
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 25 м²
17466. Предлагается к продаже помещение в Киевском районе. Отдельной …
€4,257
Коммерческая в Молодёжное, Украина
Коммерческая
Молодёжное, Украина
Площадь 56 м²
Помещение общей площадью 56,34 кв.м.  Свободная планировка.  Свой фасадный вход. Идеально по…
€30,936
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 109 м²
11289. Продам коммерческую площадь в жилом комплексе "Акрополь". Распол…
€164,371
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 66 м²
13316. Продается цокольное помещение в центре города. Общая площадь 66…
€45,410
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 193 м²
№4639. . . Фасадное торговое помещение по ул. Филатова. Два входа: фаса…
€264,894
Офис 10 комнат в Одесса, Украина
Офис 10 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 10
Площадь 977 м²
49-я Жемчужина, первый этаж, помещение под коммерцию
€785,647
Коммерческая в Кремидовка, Украина
Коммерческая
Кремидовка, Украина
Площадь 3 150 м²
№5684. . . Предлагаем к продаже комплекс производственных сооружений в …
€473,025
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 500 м²
№1275 Предлагаем к продаже новую 3-х этажную гостиницу в пер. Леваневс…
€1,14 млн
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 181 м²
9993. . . Предлагаем к продаже здание на ул. Маразлиевская. Общая площа…
€283,815
Офис 13 комнат в Одесса, Украина
Офис 13 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 13
Площадь 270 м²
Готовый фасадный офис. 5 ступенек вниз, все помещения с окнами. 13 кабинетов, ремонт, 2 с/у.…
€175,019
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 740 м²
12733. Фасадное здание на Атамана Чепиги. Здание 2 этажа, 740 м.кв. Вн…
€302,736
Realting.com
Перейти