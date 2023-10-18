ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Украина
Киевская область
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Киевская область, Украина
Инвестиционная
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Одесса, Украина
260 м²
№3349. . . Предлагаем к продаже помещение с готовым гостиничным бизнесо…
€520,203
Рекомендовать
Коммерческая
Одесса, Украина
7 500 м²
1
Общая площадь - 7500 кв.м. Участок - 1 Га. Все коммуникации: вода, свет, газ, канализация. С…
€851,242
Рекомендовать
Коммерческая
Одесса, Украина
42 м²
13216 Продам коммерческое помещение под любой вид деятельности. Помещ…
€47,291
Рекомендовать
Коммерческая с двором
Одесса, Украина
1 100 м²
Отдельно стоящее здание под офис, медцентр и др. 10 соток земли (госакт). Очень много кабине…
€3,31 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Одесса, Украина
8 630 м²
7058. . . Предлагаем к продаже капитальное 5-этажное здание в центре Од…
€8,16 млн
Рекомендовать
Офис
Одесса, Украина
55 м²
€70,937
Рекомендовать
Коммерческая
Одесса, Украина
80 м²
10937. Предлагаем к продаже коммерческое помещение в центре на л. Базар…
€17,025
Рекомендовать
Коммерческая
Одесса, Украина
1 250 м²
Общая площадь здания - 1250 кв.м. Хорошая транспортная развязка. Во всем здании сделан хорош…
€756,659
Рекомендовать
Коммерческая
Одесса, Украина
1 200 м²
№3064. . . Предлагаем к продаже складской комплекс сооружений на ул. Ху…
€368,871
Рекомендовать
Коммерческая 6 комнат
Одесса, Украина
6
82 м²
€146,603
Рекомендовать
Коммерческая
Одесса, Украина
60 м²
14262 Продаю коммерческое помещение в 53 Жемчужине. Общая площадь 60 к…
€99,312
Рекомендовать
Офис 3 комнаты
Одесса, Украина
3
110 м²
новострой, действующий офис, общая 97 м.кв.( фактически 110 м.кв.), фасадный вход и 5 фасадн…
€85,124
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL