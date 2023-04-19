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Купить коммерческую недвижимость в Koblivska silska teritorialna gromada, Украина

2 объекта найдено
Коммерческаяв Коблево, Украина
Коммерческая
Коблево, Украина
€ 236,900
16004. Предлагаем к продаже земельный участок в Коблево 15 соток. Перва…
Коммерческаяв Коблево, Украина
Коммерческая
Коблево, Украина
3 800 м²
€ 1,366,728
№1286. Предлагаем к продаже новую 4-х этажную гостиницу в Коблево на у…
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