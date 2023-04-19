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Купить коммерческую недвижимость в Херсонская область, Украина

Суворовский район
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Херсон
1
1 объект найдено
Коммерческаяв Суворовский район, Украина
Коммерческая
Суворовский район, Украина
3 500 м²
€ 182,230
Общая площадь - 3491 кв.м. Земельный участок- 2.16 Га. Все коммуникации. ЖД ветка (документы…
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