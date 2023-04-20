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Купить коммерческую недвижимость в Измаильская городская община, Украина

1 объект найдено
Коммерческаяв Измаильская городская община, Украина
Коммерческая
Измаильская городская община, Украина
1 600 м²
€ 182,618
г. Измаил, ул. Капитана Семенюка, 51. Частная собственность. Договор аренды на землю закл…
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