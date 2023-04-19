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Купить коммерческую недвижимость в Измаильский район, Украина

Рени
2
Ренийская городская община
2
Измаильская городская община
1
3 объекта найдено
Коммерческаяв Рени, Украина
Коммерческая
Рени, Украина
€ 902,040
2200 га, Одесская область, Ренийский р-н. Продаются корпоративные права преприятия. Текщие…
Коммерческаяв Рени, Украина
Коммерческая
Рени, Украина
€ 774,479
Комплекс - Терминал «Д» - состоит из складских купольных складов для напольного хранения сып…
Коммерческаяв Измаильская городская община, Украина
Коммерческая
Измаильская городская община, Украина
1 600 м²
€ 182,230
г. Измаил, ул. Капитана Семенюка, 51. Частная собственность. Договор аренды на землю закл…
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