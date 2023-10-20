Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Украина
  4. Ивано-Франковский район
  5. Магазины

Магазины в Ивано-Франковский район, Украина

Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 675 м²
11461 Продаются помещения под коммерцию в новом жилом комплексе АКВАРЕЛ…
€946,222
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Потенциальный Валовый Арендный Доход (ПВАД) - 10,2% г-х. Активный поиск арендатора -переход…
€130,357
Коммерческая 4 комнаты в Одесса, Украина
Коммерческая 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 305 м²
Готовое СТО на 4 бокса. 10 соток земли с ГА
€93,517
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 300 м²
№3372.Предлагаем к продаже новый действующий отель в квартале от пл Соб…
€472,308
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 169 м²
15579 Продам помещение под любой вид деятельности Бочарова/ Крымский б…
€236,154
Производство в Одесса, Украина
Производство
Одесса, Украина
Площадь 570 м²
Отдельно стоящее здание многоцелевого назначения с евроремонтом и правильными документами
€642,339
Коммерческая в Прилиманское, Украина
Коммерческая
Прилиманское, Украина
№1048. . . .Предлагаем к продаже участок напротив Аквапарка в пос. Прил…
€13,225
Коммерческая в Новые Беляры, Украина
Коммерческая
Новые Беляры, Украина
№1312. . Предлагаем к продаже участок рядом с Южным портом в пос. Беляр…
€566,770
Магазин 2 комнаты с двором в Одесса, Украина
Магазин 2 комнаты с двором
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Красивый видовой фасад на Среднефонтанскую со своим отдельным входом и крыльцом, на пересече…
€74,625
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 3 000 м²
№3455. . . Предлагается к продаже новый 5-этажный бизнес центр в оживле…
€8,50 млн
Коммерческая в Tairove Settlement Council, Украина
Коммерческая
Tairove Settlement Council, Украина
Площадь 38 м²
14701 Продам коммерческое помещение на 38 кв.м. на Таирова. С отдельным…
€28,338
Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 50 м²
№3732 Продам 2-х к. квартиру в Павловском доме. ПОД ОФИС. Фасадные окна…
€56,677
Realting.com
Перейти