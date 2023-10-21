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Коммерческая недвижимость в Ивано-Франковск, Украина

1 объект найдено
Коммерческая в Ивано-Франковск, Украина
Коммерческая
Ивано-Франковск, Украина
Площадь 8 650 м²
€3,18 млн
Realting.com
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